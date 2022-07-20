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"Hasta la vista, baby": Джонсон ярко попрощался с должностью премьера

Фото: Джонсон попрощался с должностью премьера (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Премьер-министр Британии Борис Джонсон накануне отставки произнес свою прощальную речь в Палате общин. Он призвал своего приемника держаться ближе к американцам и заступаться за украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Джонсон закончил свое выступление известной крылатой фразой из фильма Терминатор "Hasta la vista, baby", что в переводе означает "До встречи, детка".

Напомним, 7 июля, Борис Джонсон объявил, что уходит с поста премьер-министра Великобритании. Решение было принято после отставок в правительстве, вызванных скандалом с Крисом Пинчером.

Стоит отметить, что в Великобритании уже прошел четвертый раунд голосования за нового лидера Консервативной партии, который автоматически станет премьер-министром.

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