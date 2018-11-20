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У Туреччині опублікували аудіозаписи останніх хвилин життя Хашкаджі

Новини » Надзвичайні події    20.11.2018 - 20:31
У Туреччині опублікували аудіозаписи останніх хвилин життя Хашкаджі
Фото: Джамаль Хашкаджи (скрін відео)

Вдень 2 жовтня журналіст увійшов в будівлю консульства і відразу ж зустрів чотирьох чоловіків

У розпорядження Haberturk потрапили дві аудіозаписи загальною тривалістю 11 хвилин, на яких зафіксовані останні хвилини життя вбитого саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Haberturk.

Як повідомили джерела видання, голос на запису належить Хашкаджі. Вдень 2 жовтня журналіст увійшов в будівлю консульства і відразу ж зустрів чотирьох чоловіків. Один з них схопив Хашкаджв за руку, той намагається чинити опір і каже: "Залиште мою руку, що ви робите? ..".

Журналіста ведуть в блок Б, де розташовані адміністративні приміщення посольства, де, згідно запису, відбувається сварка Хашкаджі з членами генконсульства, побиття журналіста і тортури. До чотирьом чоловікам, які спочатку зустріли Хашкаджі, приєдналися ще троє.

Джерела в спецслужбах уточнили, що одним з них може бути лідер групи, створеної спеціально для вбивства журналіста, Махер Абдулазіз Мутреб, який неодноразово супроводжував у поїздках наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда ібн Салмана. Інший - консул Саудівської Аравії в Туреччині Мохаммед аль-Отайби. Хто був третьою людиною - поки не відомо.

Зазначимо, у суботу, 17 листопада, президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп заявив, що в найближчі дні буде опублікований повний звіт з розслідування вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі.

У Держдепартаменті США заявили, що уряд США не уклав остаточного висновку про те, хто несе відповідальність за вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що розслідування справи вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашкаджи має бути міжнародним.

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