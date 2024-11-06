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Харрис позвонила Трампу и поздравила его с победой на выборах, - AP

Фото: Дональд Трамп и Камала Харрис (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Вице-президент США Камала Харрис провела телефонный разговор с Дональдом Трампом. Она поздравила своего оппонента с победой на президентских выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как пишет издание, информацию о звонке раскрыл неназванный высокопоставленный помощник Харрис. 

Он отметил, что Харрис обсудила с Трампом важность мирной передачи власти перед ее речью, в которой, как ожидается, она признает свое поражение на выборах.

 

Выборы в США

Напомним, Дональд Трамп сумел победить Камалу Харрис на президентских выборах в США со значительным отрывом. Таким образом, после инаугурации, которая пройдет 25 января 2025 года, он официально станет новым президентом США.

Примечательно, что такую уверенную победу Трампа предсказать было сложно, поскольку результаты соцопросов показывали равные рейтинги двух кандидатов.

Пока что Харрис публично не обращалась к своим поклонникам после поражения. Но, как ожидается, она сделает это позже.

Более детально о том, как Трампу удалось разгромно победить на выборах, - в колонке заместителя главного редактора РБК-Украина Милана Лелича.

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Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампКамала ХаррисВыборы в США