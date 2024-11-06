Харрис позвонила Трампу и поздравила его с победой на выборах, - AP

Выборы в США

Напомним, Дональд Трамп сумел победить Камалу Харрис на президентских выборах в США со значительным отрывом. Таким образом, после инаугурации, которая пройдет 25 января 2025 года, он официально станет новым президентом США.

Примечательно, что такую уверенную победу Трампа предсказать было сложно, поскольку результаты соцопросов показывали равные рейтинги двух кандидатов.

Пока что Харрис публично не обращалась к своим поклонникам после поражения. Но, как ожидается, она сделает это позже.

Более детально о том, как Трампу удалось разгромно победить на выборах, - в колонке заместителя главного редактора РБК-Украина Милана Лелича.

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