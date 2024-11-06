UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Вибори в США Ізраїль новини Зеленський заяви Обличчя Війни

Гарріс зателефонувала Трампу і привітала його з перемогою на виборах, - AP

Фото: Дональд Трамп та Камала Гарріс (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Віце-президент США Камала Гарріс провела телефонну розмову з Дональдом Трампом. Вона привітала свого опонента з перемогою на президентських виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як пише видання, інформацію про дзвінок розкрив неназваний високопоставлений помічник Гарріс.

Він зазначив, що Гарріс обговорила з Трампом важливість мирної передачі влади перед її промовою, в якій, як очікується, вона визнає свою поразку на виборах.

 

Вибори у США

Нагадаємо, Дональд Трамп зумів перемогти Камалу Гарріс на президентських виборах у США зі значним відривом. Таким чином, після інавгурації, що пройде 25 січня 2025 року, він офіційно стане новим президентом США.

Примітно, що таку впевнену перемогу Трампу передбачити було важко, оскільки результати соцопитувань показували рівні рейтинги двох кандидатів.

Поки що Гарріс публічно не зверталася до своїх шанувальників після поразки. Але, як очікується, вона зробить це пізніше.

Більш детально про те, як Трампу вдалося розгромно перемогти на виборах, - у колонці заступника головного редактора РБК-Україна Мілана Лєліча.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампКамала ГаррісВибори в США