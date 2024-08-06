Харрис выбрала своим кандидатом в вице-президенты губернатора Миннесоты, - CNN

Губернатор Миннесоты Тим Уолз, вероятно, станет вице-президентом США в случае, если кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис победит на выборах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и The New York Times.
По информации CNN, четыре неназванных источника подтвердили, что Харрис выбрала Уолза.
Обновлено 16:19
Источники NYT также подтверждают, что кандидатом Харрис в вице-президенты стал Уолз.
Уолз, который является бывшим педагогом, в настоящее время занимает пост губернатора Миннесоты второй срок и возглавляет Демократическую ассоциацию губернаторов.
До этого он 12 лет работал в Конгрессе и представлял консервативный сельский округ.
Также Уолз является бывшим военнослужащим Национальной гвардии США.
Губернатор Миннесоты стал активным сторонником Камалы Харрис после того, как она начала свое участие в президентских выборах. В частности, он критиковал ее оппонента экс-президента Дональда Трампа.
Также, как писало Reuters, Уолз может помочь Харрис "переманить" основных избирателей республиканцев - белокожих американцев из сельской местности.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Харрис, вероятнее всего, выберет своим кандидатом в вице-президенты губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро.
После этого журналисты уточняли, что кандидат от демократов выбирает между Шапиро и Уолзом.
Стоит заметить, что Джош Шапиор является евреем, поэтому его активно поддерживает Израиль. Как писало Reuters, если бы выбор Харрис пал на Шапиро, это могло бы оттолкнуть прогрессивных демократических избирателей, которые выступают против действий израильских военных в Секторе Газа.
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