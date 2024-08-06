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Гарріс обрала своїм кандидатом у віце-президенти губернатора Міннесоти, - CNN

Фото: Тім Волз, губернатор Міннесоти (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Губернатор Міннесоти Тім Волз, ймовірно, стане віце-президентом США у разі, якщо кандидат у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс переможе на виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN і The New York Times.

За інформацією CNN, чотири неназвані джерела підтвердили, що Гарріс обрала Волза.

Оновлено 16:19

Джерела NYT також підтверджують, що кандидатом Гарріс у віце-президенти став Волз.

Що відомо про Волза

Волз, який є колишнім педагогом, нині обіймає посаду губернатора Міннесоти другий термін і очолює Демократичну асоціацію губернаторів.

До цього він 12 років працював у Конгресі та представляв консервативний сільський округ.

Також Волз є колишнім військовослужбовцем Національної гвардії США.

Губернатор Міннесоти став активним прихильником Камали Гарріс після того, як вона розпочала свою участь у президентських виборах. Зокрема, він критикував її опонента експрезидента Дональда Трампа.

Також, як писало Reuters, Волз може допомогти Гарріс "переманити" основних виборців республіканців - білошкірих американців із сільської місцевості.

 

Хто ще міг стати кандидатом в віце-президенти

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Гарріс, найімовірніше, обере своїм кандидатом у віце-президенти губернатора Пенсільванії Джоша Шапіро.

Після цього журналісти уточнювали, що кандидат від демократів обирає між Шапіро та Волзом.

Варто зауважити, що Джош Шапіор є євреєм, тому його активно підтримує Ізраїль. Як писало Reuters, якби Гарріс обрала Шапіро, це могло б відштовхнути прогресивних демократичних виборців, які виступають проти дій ізраїльських військових у Секторі Газа.

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