Гарріс обрала своїм кандидатом у віце-президенти губернатора Міннесоти, - CNN

За інформацією CNN, чотири неназвані джерела підтвердили, що Гарріс обрала Волза.

Оновлено 16:19

Джерела NYT також підтверджують, що кандидатом Гарріс у віце-президенти став Волз.

Що відомо про Волза

Волз, який є колишнім педагогом, нині обіймає посаду губернатора Міннесоти другий термін і очолює Демократичну асоціацію губернаторів.

До цього він 12 років працював у Конгресі та представляв консервативний сільський округ.

Також Волз є колишнім військовослужбовцем Національної гвардії США.

Губернатор Міннесоти став активним прихильником Камали Гарріс після того, як вона розпочала свою участь у президентських виборах. Зокрема, він критикував її опонента експрезидента Дональда Трампа.

Також, як писало Reuters, Волз може допомогти Гарріс "переманити" основних виборців республіканців - білошкірих американців із сільської місцевості.