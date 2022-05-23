У Харківській області ЗСУ звільнили 24 населені пункти, - Залужний

Українські військові змогли звільнити 24 населені пункти Харківської області з-під окупації РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
У якості прикладу успішного просування українських військ у Харківській області головнокомандувач навів село Кутузівка, яке звільнили ще на початку травня.
"Близько 170 місцевих мешканців понад два місяці жили у підвалі дитячого садка. Серед них - 40 дітей віком від 3 місяців до 12 років", - розповів Залужний.
Він зазначив, що українські військові, які звільняли село, надали першу допомогу місцевим, ділилися з ними всім необхідним - водою, їжею, одягом.
Нагадаємо, станом на 19 травня, у Харківській області з початку контрнаступу Збройних сил України (ЗСУ) вже звільнили 23 населені пункти.
Також ми писали, що війська РФ продовжують робити спроби захоплення Харківської області, тому що вона є важливим стратегічним регіоном.
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