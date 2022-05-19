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У Харківській області за два тижні ЗСУ звільнили 23 населених пункти, - Генштаб

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Київ, Четвер 19 травня 2022 15:45
У Харківській області за два тижні ЗСУ звільнили 23 населених пункти, - Генштаб Фото: з початку контрнаступу в Харківській області ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Харківській області з початку контрнаступу Збройні сили України (ЗСУ) вже звільнили 23 населених пунктів. Російські війська посилили обстріли українських позицій, щоб стримати їх просування до кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Олексія Громова - бригадного генерала, заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ.

"На харківському напрямку діями наших військ починаючи з 5 травня вже звільнені 23 населених пункти", - сказав Громов.

За його словами, противник намагається стримати наступ і вихід ЗСУ до державного кордону. Для цього російські війська посилили обстріли українських позицій.

Нагадаємо, 5 травня ЗСУ перейшли в контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямках. У перші дні противника вдалося вибити з декількох населених пунктів і відкинути на 40 кілометрів від обласного центру.

Зазначимо, вчора ЗСУ звільнили населений пункт Дементіївку Харківської області.

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