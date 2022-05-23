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В Харьковской области ВСУ освободили 24 населенных пункта, - Залужный

Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (facebook.com/vzaluznyj)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные смогли освободить 24 населенных пункта Харьковской области из-под оккупации РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

В качестве примера успешного продвижения украинских войск в Харьковской области главнокомандующий привел село Кутузовка, которое освободили еще в начале мая.

"Около 170 местных жителей более двух месяцев жили в подвале детского сада. Среди них - 40 детей в возрасте от 3 месяцев до 12 лет", - рассказал Залужный.

Он отметил, что украинские военные, освобождавшие село, оказали первую помощь местным, делились с ними всем необходимым - водой, едой, одеждой.

Освобожденное село Кутузовка (facebook.com/arsen.fedosenko)

Напомним, по состоянию на 19 мая, в Харьковской области с начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже освободили 23 населенных пункта.

Также мы писали, что войска РФ продолжают предпринимать попытки захвата Харьковской области, потому что она является важным стратегическим регионом.

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ХарьковГенштаб ВСУВалерий ЗалужныйВойна России против Украины