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У Харківській області ЗСУ звільнили 24 населені пункти, - Залужний

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Україна, Понеділок 23 травня 2022 17:39
У Харківській області ЗСУ звільнили 24 населені пункти, - Залужний Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook.com/vzaluznyj)
Автор: Іван Носальський

Українські військові змогли звільнити 24 населені пункти Харківської області з-під окупації РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

У якості прикладу успішного просування українських військ у Харківській області головнокомандувач навів село Кутузівка, яке звільнили ще на початку травня.

"Близько 170 місцевих мешканців понад два місяці жили у підвалі дитячого садка. Серед них - 40 дітей віком від 3 місяців до 12 років", - розповів Залужний.

Він зазначив, що українські військові, які звільняли село, надали першу допомогу місцевим, ділилися з ними всім необхідним - водою, їжею, одягом.

У Харківській області ЗСУ звільнили 24 населені пункти, - ЗалужнийЗвільнене село Кутузівка (facebook.com/arsen.fedosenko)

Нагадаємо, станом на 19 травня, у Харківській області з початку контрнаступу Збройних сил України (ЗСУ) вже звільнили 23 населені пункти.

Також ми писали, що війська РФ продовжують робити спроби захоплення Харківської області, тому що вона є важливим стратегічним регіоном.

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