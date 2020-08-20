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У Харківській області посилюють контроль за дотриманням карантину

Харківська область, Четвер 20 серпня 2020 13:30
У Харківській області посилюють контроль за дотриманням карантину
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В області за минулу добу підтвердили новий антирекорд за кількістю нових випадків коронавіруса

В Харківській області посилюють контроль за дотриманням карантинних обмежень. Таке рішення прийнято у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом.

Про це повідомили у прес-службі поліції Харківської області.

Наголошується, що за минулу добу в регіоні зафіксували антирекорд за кількістю нових випадків коронавіруса - захворіли 242 людини.

"У зв'язку з погіршенням ситуації з розповсюдження коронавирусной інфекції на території області, харківська поліція разом з облдержадміністрацією, міською владою, Госпродпотребслужбой, ДСНС, службами Міністерства охорони здоров'я активізує спільні заходи, спрямовані на недопущення збільшення випадків інфікування населення", - повідомили в поліції

В поліції нагадали, що за порушення правил карантину передбачені штрафи від 17 до 170 тисяч гривень, так і тюремний термін від 3 до 8 років.

Нагадаємо, Харків та 7 районів області - Богодухівський, Валківський, Золочівський, Краснокутський, Нововодолазький, Первомайський та Чугуївський, потрапили в "жовту зону карантину.

У зв'язку з цим з 17 серпня був посилений карантин.

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