Харків посилив карантин: що заборонено

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Обмеження діятимуть до перегляду епідемічної обстановки в місті

У Харкові посилили карантинні заходи. Таке рішення було прийнято у зв'язку з ростом захворюваності коронавірусів серед жителів і визначенням міста в "жовту зону".

Про це повідомляє прес-служба Харківської міської ради.

"На зростання захворюваності вплинуло недотримання городянами вимог адаптивного карантину, включаючи масковий режим, соціальне дистанціювання, а також збільшення міграційних процесів і кількості обстежень", - йдеться в повідомленні.

Так, відсьогодні в місті забороняється:

відвідування установ соціального захисту, де перебувають громадяни похилого віку;

робота хостелів;

робота розважальних закладів та закладів громадського харчування після 24:00 і до 7:00;

проведення масових заходів в ресторанах і кафе за участю понад 20 осіб;

робота спортивних залів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають відвідувачів не більше однієї людини на 10 кв. м.

Обмеження діятимуть до перегляду епідемічної обставини в Харкові.

Нагадаємо, в Україні перерозподілили населених пунктів по карантинним зонам, згідно з яким Харків потрапив в "жовту зону".