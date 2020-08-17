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Харків посилив карантин: що заборонено

Харків, Понеділок 17 серпня 2020 18:58
Харків посилив карантин: що заборонено
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Обмеження діятимуть до перегляду епідемічної обстановки в місті

У Харкові посилили карантинні заходи. Таке рішення було прийнято у зв'язку з ростом захворюваності коронавірусів серед жителів і визначенням міста в "жовту зону".

Про це повідомляє прес-служба Харківської міської ради.

"На зростання захворюваності вплинуло недотримання городянами вимог адаптивного карантину, включаючи масковий режим, соціальне дистанціювання, а також збільшення міграційних процесів і кількості обстежень", - йдеться в повідомленні.

Так, відсьогодні в місті забороняється:

  • відвідування установ соціального захисту, де перебувають громадяни похилого віку;
  • робота хостелів;
  • робота розважальних закладів та закладів громадського харчування після 24:00 і до 7:00;
  • проведення масових заходів в ресторанах і кафе за участю понад 20 осіб;
  • робота спортивних залів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають відвідувачів не більше однієї людини на 10 кв. м.

Обмеження діятимуть до перегляду епідемічної обставини в Харкові.

Нагадаємо, в Україні перерозподілили населених пунктів по карантинним зонам, згідно з яким Харків потрапив в "жовту зону".

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