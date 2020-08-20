В Харьковской области усиливают контроль за соблюдением карантина

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В области за прошлые сутки подтвердили новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса

В Харьковской области усиливают контроль за соблюдением карантинных ограничений. Такое решение принято в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

Отмечается, что за прошедшие сутки в регионе зафиксировали антирекорд по количеству новых случаев коронавируса - заболели 242 человека.

"В связи с ухудшением ситуации по распространению коронавирусной инфекции на территории области, харьковская полиция вместе с облгосадминистрацией, городскими властями, Госпродпотребслужбой, ГСЧС, службами Министерства здравоохранения активизирует совместные мероприятия, направленные на недопущение увеличения случаев инфицирования населения", - сообщили в полиции.

В полиции напомнили, что за нарушение правил карантина предусмотрены как штрафы от 17 до 170 тысяч гривен, так и тюремный срок от 3 до 8 лет.

Напомним, Харьков и 7 районов области - Богодуховский, Валковский, Золочевский, Краснокутский, Нововодолажский, Первомайский и Чугуевский, попали в "желтую зону" карантина.

В связи с этим с 17 августа был ужесточен карантин.