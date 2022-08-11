У Харківській області знищили дві російські ракети "Калібр"

Українські військові збили в Харківській області дві російські крилаті ракети "Калібр".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Повітряних сил ЗСУ України.
За словами військових, близько 13:30, зенітним ракетним підрозділам Повітряних сил України вдалося знищити дві крилаті ракети "Калібр".
Їх було випущено з акваторії Чорного моря.
Нагадаємо, що раніше Зеленський доручив головнокомандувачу Залужному розглянути можливість посилення протиповітряної оборони Харківської області.
Також крилаті ракети "Калібр" Повітряні сили України збивали над центральною частиною України 8 серпня.
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