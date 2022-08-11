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В Харьковской области уничтожили две российские ракеты "Калибр"

Фото: в Харьковской области уничтожили две российские ракеты "Калибр" (5.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные сбили в Харьковской области две российские крылатые ракеты "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Воздушных сил ВСУ Украины.

По словам военных, около 13:30, зенитным ракетным подразделениям Воздушных сил Украины удалось уничтожить две крылатые ракеты "Калибр".

Они были выпущены из акватории Черного моря.

Напомним, что ранее Зеленский поручил главнокомандующему Залужному рассмотреть возможность усиления противовоздушной обороны Харьковской области.

Также крылатые ракеты "Калибр" Воздушные силы Украины сбивали над центральной частью Украины 8 августа.

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