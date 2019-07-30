У Харківській області при проведенні ремонтних робіт на буровій загинув робочий

Фото: місце події (npu.gov.ua)

Це сталося поблизу села Муравлінка на буровій газовидобувного підприємства

В Нововодолазькому районі Харківської області при проведенні робіт на буровій газовидобувного підприємства загинув чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Це сталося поблизу села Муравлінка на буровій газовидобувного підприємства.

"Під час виїзду на місце події поліцейські з’ясували, що при проведенні робіт з очищення ємності з буровим шламом 37-річного робітника засипало грунтом. Від отриманих травм він загинув на місті", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 10 липня у Харкові на вулиці Садовій під час проведення ремонтних робіт по ліквідації прориву труби загинув 57-річний слюсар. Чоловік разом із напарником знаходився у тепловій камері. Слюсар почав проводити ремонтні роботи з розрахунком на те, що гаряча вода у трубі була перекрита. Однак вода знаходилась під тиском й внаслідок ремонтних дій трубу прорвало й облило чоловіка, що призвело до тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Харкові вибухнув газовий балон, в результаті чого загинула людина.