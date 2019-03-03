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У Харкові вибухнув газовий балон, є загиблий

Новини » Надзвичайні події    03.03.2019 - 00:14
У Харкові вибухнув газовий балон, є загиблий
Фото: поліція (РБК-Україна)

В результаті вибуху загинув 54-річний працівник організації

На вулиці Радіотехнічній у Харкові стався вибух газового балона на автомобілі, який належить комунальному господарству. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національної поліції.

Встановлено, що працівники служби проводили ремонтні роботи водопроводу. В результаті вибуху загинув 54-річний працівник організації.

Окрім того, інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Обставини події встановлюються.

У Харкові вибухнув газовий балон, є загиблийФото: місце події 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові 28 вересня 2018 року стався вибух на території приватного будинку.

РБК-Україна повідомляло, що в окупованому селищі Георгіївка у Луганській області в результаті вибуху гранати постраждали 4 людини.

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