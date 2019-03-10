У Харкові при проведенні ремонтних робіт загинув робочий

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Слюсар отримав термічні опіки третього ступеня

У Харкові на вулиці Садовій під час проведення ремонтних робіт по ліквідації прориву труби загинув 57-річний слюсар. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що чоловік разом із напарником знаходився у тепловій камері. Слюсар почав проводити ремонтні роботи з розрахунком на те, що гаряча вода у трубі була перекрита. Однак вода знаходилась під тиском й внаслідок ремонтних дій трубу прорвало й облило чоловіка, що призвело до тілесних ушкоджень.

"На місце події прибула бригада швидкої невідкладної допомоги. Чоловік помер у кареті швидкої", - повідомили правоохоронці.

Київський відділ харківської поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) ККУ, що передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Харкові вибухнув газовий балон, є загиблий. Встановлено, що працівники служби проводили ремонтні роботи водопроводу, в результаті вибуху загинув 54-річний працівник організації.