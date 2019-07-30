ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Харьковской области при проведении ремонтных работ на буровой погиб рабочий

Новости » Происшествия    30.07.2019 - 10:15
В Харьковской области при проведении ремонтных работ на буровой погиб рабочий
Фото: место происшествия (npu.gov.ua)

Это произошло вблизи села Муравлинка на буровой газодобывающего предприятия

В Нововодолажском районе Харьковской области при проведении работ на буровой газодобывающего предприятия погиб человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Это произошло вблизи села Муравлинка на буровой газодобывающего предприятия.

"Во время выезда на место происшествия полицейские выяснили, что при проведении работ по очистке емкости с буровым шламом 37-летнего рабочего засыпало грунтом. От полученных травм он погиб на месте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что открыто уголовное производство ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 10 июля в Харькове на улице Садовой во время проведения ремонтных работ по ликвидации прорыва трубы погиб 57-летний слесарь. Мужчина вместе с напарником находился в тепловой камере. Слесарь начал проводить ремонтные работы с расчетом на то, что горячая вода в трубе была перекрыта. Однако вода находилась под давлением и вследствие ремонтных действий трубу прорвало и окатило мужчину, что привело к телесным повреждениям.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Харькове взорвался газовый баллон, в результате чего погиб человек.

 

 

Под Харьковом на попытке рейдерского захвата задержали 50 человек В Харькове полиция проверяет информацию о минировании 14 участков
Новости Украины ХарьковХарьковремонт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь