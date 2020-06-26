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У МВС назвали основну версію вибуху на Позняках

Новини » Суспільство     26.06.2020 - 00:29
У МВС назвали основну версію вибуху на Позняках
Фото: вибух в будинку на Позняках (РБК-Україна/Віталій Носач)

Вибух стався після повірки лічильників

Вибух в багатоквартирному будинку на Позняках у Києві міг статися через недотримання технологій повірки лічильників. Це осоновна версія слідства.

Про це заявив заступник глави МВС Антон Геращенко в ефірі "Право на владу".

Він зазначив, що наразі у цій справі немає пред'явлених підозр жодній особі.

"Але основна версія за якою працює прокуратура разом з поліцією - це перевірка дотримання технологій повірки лічильників співробітниками компанії "Київміськгаз". Дійсно, до цього страшного вибуху, який привів до 5 жертв, були повірки лічильників. Лічильники знімалися, замінялися на спеціальні трубочки і були повідомлення свідків, що був запах газу", - сказав Геращенко.

За його словами, якщо дійсно буде достатньо підстав вважати, що вибух спричинили непрофесійні дії співробітників "Київміськгазу", то можуть бути позови до суду та компенсації всіх витрат, які понесли жителі цього будинку та держава.

Раніше повідомлялося, що за фактом вибуху на Позняках у Києві проходять обшуки у газорозподільчій компанії, яка обслуговувала багатоповерхівку.

Нагадаємо, за фактом вибуху розслідування ведеться за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України Вибух
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