Росія через значні втрати вивела з Харківщини підрозділи однієї з механізованих бригад

Через значні втрати на території Харківської області військове командування РФ вивело частину армії у район Бєлгорода для відновлення.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на допис Генштабу ЗСУ у Facebook.

Ворог і далі зазнає значних втрат в Україні. Вагома частка військових РФ, які вижили, повертатися не збираються і вже написали рапорти.

"Так, за наявною інформацією, підрозділи 138-ї окремої механізованої бригади 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу через значні втрати на території Харківської області виведені на відновлення з території України в район міста Бєлгород Російської Федерації. Значна частина особового складу військової служби за контрактом, яка залишилась, написала рапорти на звільнення", – йдеться в повідомленні.

Тим часом, за даними Генштабу, Росія збільшила темпи наступу на сході України. Там агресор завдає артилерійські та бомбові удари по всій лінії фронту.