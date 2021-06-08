В Харківській області чоловіка вбило ударом блискавки

В селі Червона Поляна Харківській області чоловіка вбило блискавкою. Смерть чоловіка від удару була миттєвою.
Про це повідомляє місцевий сайт 057 з посиланням на директора Центру екстреної допомоги та медицини катастроф Віктора Забашта.
Інцидент стався 7 червня близько 15:25 в Барвінківському районі області в селі Червона Поляна чоловік загинув від удару блискавки.
"Чоловік помер на місці. Бригада швидкої допомоги по прибуттю констатувала смерть 62 річного чоловіка. На тілі загиблого фельдшери зафіксували опіки, характерні для удару блискавки", - зазначив Забашта.
Як відзначили очевидці, в цей момент навіть не було дощу.
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