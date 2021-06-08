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В Харківській області чоловіка вбило ударом блискавки

Автор: Андрій Василюк

В селі Червона Поляна Харківській області чоловіка вбило блискавкою. Смерть чоловіка від удару була миттєвою.

Про це повідомляє місцевий сайт 057 з посиланням на директора Центру екстреної допомоги та медицини катастроф Віктора Забашта.

Інцидент стався 7 червня близько 15:25 в Барвінківському районі області в селі Червона Поляна чоловік загинув від удару блискавки.

"Чоловік помер на місці. Бригада швидкої допомоги по прибуттю констатувала смерть 62 річного чоловіка. На тілі загиблого фельдшери зафіксували опіки, характерні для удару блискавки", - зазначив Забашта.

Як відзначили очевидці, в цей момент навіть не було дощу.

Нагадаємо, напередодні рятувальники нагадали українцям, як слід себе поводити під час такої погоди.

Синоптики прогнозували, що дощі в Україні триматимуться впродовж тижня. Синоптики попередили, що Україна опиниться у центрі потужного північно-східного циклону.

Зазначимо, погода в Україні буде дуже дощовою через циклон з атмосферними фронтами, що забезпечуватиме вологу і відносно теплу погоду протягом наступного тижня.

Минулого тижня у Маріуполі йшов проливний дощ, заливаючи будинки і вулиці водою у всіх районах міста. Рясні опади затопили квартири в багатоповерхівках.

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