В Харківській області чоловіка вбило ударом блискавки

В селі Червона Поляна Харківській області чоловіка вбило блискавкою. Смерть чоловіка від удару була миттєвою.

Про це повідомляє місцевий сайт 057 з посиланням на директора Центру екстреної допомоги та медицини катастроф Віктора Забашта.

Як відзначили очевидці, в цей момент навіть не було дощу.

"Чоловік помер на місці. Бригада швидкої допомоги по прибуттю констатувала смерть 62 річного чоловіка. На тілі загиблого фельдшери зафіксували опіки, характерні для удару блискавки", - зазначив Забашта.

Інцидент стався 7 червня близько 15:25 в Барвінківському районі області в селі Червона Поляна чоловік загинув від удару блискавки.

Нагадаємо, напередодні рятувальники нагадали українцям, як слід себе поводити під час такої погоди.

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Зазначимо, погода в Україні буде дуже дощовою через циклон з атмосферними фронтами, що забезпечуватиме вологу і відносно теплу погоду протягом наступного тижня.

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