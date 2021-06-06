Грози, шквали і навіть град: Україна опиниться в епіцентрі потужного циклону

Погода в Україні в понеділок, 7 червня, принесе дощі на значну територію, а місцями - грози, пориви вітру і навіть град.

Наша країна, за словами Діденко, опиниться під впливом потужного північно-східного циклону.

"Дощі в більшості областей України будуть помірними, де може виникати сильніше, десь пройдуть невеликі. Циклон - структура неоднорідна в атмосфері. За прогнозами, завтра очікуються грози - найбільшу їх ймовірність можна подивитися на карті 2.

Фото: Погода в Україні 7 червня (facebook.com/tala.didenko)

Синоптик додала, що при грозах може рвонути вітер і навіть ймовірний град.

Що стосується температури повітря, то в більшості областей завтра +19+24 градуси. А в Сумській області та Приазов'ї прохолодніше - від +17 до +20 тепла. При дощах буде свіжіше на 2-4 градуси.

У Києві також висока ймовірність дощу з грозою протягом понеділка. Температура буде +20+22, але при опадах буде знижуватися на пару градусів.

"Загалом, прийдешній тиждень буде вологим і теплим", - попередила синоптик.

Ресурс Gismeteo також поділився прогнозом погоди для Києва на найближчі десять днів. З якого можна зробити висновок, що погода в столиці буде помірно теплою, але дуже дощовою.

Скрін: Прогноз погоди в Києві на 10 днів (gismeteo.ua)