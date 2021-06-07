Україну завтра накриють грози: рятувальники нагадали про правила поведінки

В Україні завтра, 8 червня, очікується погіршення погодних умов - дощі з грозами . Рятувальники нагадали українцям, як слід себе поводити під час такої погоди.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Telegram .

Як зазначили в ДСНС, на відкритому просторі краще знаходитись в низині або заглибленні .

"За інформацією УкрГідрометцентру, 8 червня вдень в Україні грози", - поінформували надзвичайники, наголосивши на основних правилах поведінки під час такої погоди.

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що дощі в Україні триматимуться впродовж тижня. Синоптики попередили, що Україна опиниться у центрі потужного північно-східного циклону.

Зазначимо, погода в Україні буде дуже дощовою через циклон з атмосферними фронтами, що забезпечуватиме вологу і відносно теплу погоду протягом наступного тижня.

Минулого тижня у Маріуполі йшов проливний дощ, заливаючи будинки і вулиці водою у всіх районах міста. Рясні опади затопили квартири в багатоповерхівках.