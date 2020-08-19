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Пожежа у багатоповерхівці в центрі Києва загасили

Київ, Середа 19 серпня 2020 21:32
Пожежа у багатоповерхівці в центрі Києва загасили
Фото: пожежа на Великій Васильківській у Києві (dsns_telegram)
Автор: Максим Зайченко

Врятували 2 людей, ще 15 вивели на безпечну відстань

У середу ввечері, 19 серпня, рятувальники загасили пожежу у багатоповерховому будинку на вулиці Великій Васильківській у Києві. Вогонь поширився через пожежу в одній з квартир.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники отримали повідомлення про пожежу у 18:14. По прибуттю до місця виклику, пожежники встановили, що пожежа виникла в одній з квартир на 4-му поверсі 4-поверхового житлового будинку з розповсюдженням пожежі на дах будівлі і приступили до ліквідації.

У 20:51 пожежа на площі 800 кв. метрів вдалося ліквідувати.

"В ході ліквідації були врятовані 2 людини, 15 осіб виведені на безпечну відстань. Гасіння пожежі ускладнювалося тим, що вогонь по дерев'яних перекриттях швидко поширювався по площі даху будинку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, до цього у Подільському районі столиці на Вознесенському узвозі сталася пожежа на території будівництва загорілося сміття.

Також РБК-Україна писало, що в Україні з початку року в пожежах загинуло майже 1000 осіб, при цьому більшість пожеж сталися в житловому секторі.

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