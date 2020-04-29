У Харківській області понад 60 медиків захворіли COVID-19

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Серед хворих є як лікарі, так і санітари і медсестри

В Харківській області коронавірусом заразилися 62 медики, один з яких зараз перебуває в реанімації. Про це у Facebook повідомив глава області Олексій Кучер.

За його словами, у реанімації перебуває працівник з обласної психіатричної лікарні №1.

При цьому він додав, що коронавірус підтвердили у співробітників 16 медичних установ. Зокрема, СOVID-19 зафіксували в Центрі екстреної невідкладної допомоги та медицини катастроф, Харківської міської клінічної лікарні №13, обласної клінічної психіатричної лікарні, військовому госпіталі, Харківській міській поліклініці №25, Валківської, Ізюмської, Вовчанської і Зміївській районних лікарнях, а також в Інституті патології хребта та суглобів імені Ситенка

Також коронавірусом заразилися медики Харківської міської поліклініки №21, Харківської міської клінічної дитячої лікарні №16, Зміївського центру первинної медико-санітарної допомоги, Туберкульозного санаторію Володимирський,

Серед хворих є як лікарі, так і санітари і медсестри.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області з початку епідемії 41 медпрацівник одужав від коронавірусу.

Крім того, в Україні більше ніж 20% від загальної кількості хворих коронавірусом є лікарями.

Додамо, що в Україні коронавірусом захворіли 1976 медпрацівників, а також 672 дитини. За минулу добу зараження підтвердили у 133 медиків і 33 дітей.