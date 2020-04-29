В Івано-Франківській області від COVID-19 одужали 41 медпрацівник

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Серед захворілих 11 лікарів

В Івано-Франківській області з початку епідемії коронавірусу 41 медичний працівник одужав від COVID-19. Про це повідомив голова Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів.

При цьому він зазначив, що серед 41 медпрацівника, 11 - лікарів.

Федорів повідомив, що в Кольському районі медики, одужали, вже приступили до роботи.

За його словами, в області COVID-19 лабораторно підтверджено у 176 медпрацівників, з них 62 - лікарі, середній медперсонал - 76 осіб.

"За останню добу є 6 підтверджених випадків захворювання COVID-19 серед медпрацівників", - додав голова ОДА.

Нагадаємо, в Україні більше ніж 20% від загальної кількості хворих коронавірусом є лікарями.

Раніше повідомлялося, що в Україні коронавірусом захворіли 1976 медпрацівників, а також 672 дитини. За минулу добу зараження підтвердили у 133 медиків і 33 дітей.

За станом на ранок 29 квітня в Україні зафіксували зростання числа заражених коронавірусом COVID-19, захворіли ще 456 осіб. Всього в країні захворіли 9866 людина. Кількість летальних випадків в Україні збільшилася до 250. За минулу добу померло 11 пацієнтів з COVID-19.