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В Харьковской области более 60 медиков заболели COVID-19

Новости » Коронавирус     29.04.2020 - 17:18
В Харьковской области более 60 медиков заболели COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Среди заболевших есть как врачи, так и санитары и медсестры

В Харьковской области коронавирусом заразились 62 медика, один из которых сейчас находится в реанимации. Об этом в Facebook сообщил глава области Алексей Кучер.

По его словам, в реанимации находится работник из областной психиатрической больницы №1.

При этом он добавил, что коронавирус подтвердили у сотрудников 16 медицинских учреждений. В частности, СOVID-19 зафиксировали в Центре экстренной неотложной помощи и медицины катастроф, Харьковской городской клинической больнице №13, областной клинической и психиатрической больницах, военном госпитале, Харьковской городской поликлинике №25, Валковской, Изюмской, Волчанской и Змеевськой районных больницах, а также в Институте патологии позвоночника и суставов имени Ситенко.

Также коронавирусом заразились медики Харьковской городской поликлиники №21, Харьковской городской клинической детской больницы №16, Змиевского центра первичной медико-санитарной помощи, Туберкулезного санатория Владимирский,

Среди заболевших есть как врачи, так и санитары и медсестры.

Напомним, в Ивано-Франковской области с начала эпидемии 41 медработник выздоровел от коронавируса.

Кроме того, в Украине более 20% от общего количества больных коронавирусом являются врачами.

Добавим, что в Украине коронавирусом заболели 1976 медработников, а также 672 ребенка. За прошедшие сутки заражение подтвердили у 133 медиков и 33 детей.

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