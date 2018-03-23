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Правоохранители проводят обыски в Харьковском горсовете

НовостиОбщество    23.03.2018 - 11:39
Фльл: обыски (facebook.com/lysenko.andrii)
Фльл: обыски (facebook.com/lysenko.andrii)

Проводится около двадцати обысков

Сотрудники прокуратуры, Службы безопасности (СБУ) и Национальной полиции проводят обыски в одном из департаментов Харьковского горсовета. Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

"В одном из департаментов Харьковского горсовета в рамках расследования по ч. 3 ст. 191 УК Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц") проводятся обыски с участием сотрудников прокуратуры, СБУ и Национальной полиции", - сообщил он.

По его словам, проводится около двадцати обысков, как в рабочих кабинетах работников департамента, так и по месту жительства возможных фигурантов производства.

В прокуратуре сообщили, что целью указанных следственных действий является отыскание документации и других данных, связанных с проведением реконструкции спортивных объектов в Харькове.

 

В одному з департаментів Харківської міськради в рамках розслідування за ч. 3 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата...

Опубліковано Андрієм Лисенком 23 березень 2018 р.

Напомним, 16 марта представители ГПУ провели обыски в офисах НП в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре. Сообщалось, что должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по переводу в наличность безналичных средств и по минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций с использованием поддельных документов предприятий с признаками фиктивности, что приводило к неуплате налогов в особо крупных размерах.

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Теги: Харьков, обыск
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