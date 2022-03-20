Евакуація з Маріуполя. Як виїжджають місцеві жителі: фоторепортаж

У Маріуполі розпочав роботу гуманітарний коридор для евакуації автобусами мирного населення. Крім того багато жителів міста не втрачають надії покинути місто самостійно на легкових авто.

РБК-Україна показує як маріупольці залишають рідне місто у фоторепортажі Getty Images

За повідомленням Маріупольської міськради за час роботи "зелених коридорів", незважаючи на постійні обстріли, з міста на приватному транспорті в безпечне місце евакуйовано близько 40 тисяч осіб.

Перевірка документів та огляд чоловіків на КПП організованих окупантами (фото: Getty Images)

Виїжджаючі попередньо позначають авто написами" діти " і білими пов'язками, після чого проходять перевірку на КПП організованих окупантами.

Крім організованих автобусів, сотні людей залишають місто на легкових автомобілях, часто з відсутніми вікнами.

Тут евакуйовані громадяни можуть відразу продовжити шлях у безпечне місце, або залишитися на нічліг.

Частина людей їде на автобусах, інші на легкових авто

За повідомленням заступника керівника офісу Президента Кирила Тимошенко п'ять автобусів з маріупольцями дісталися до Бердянська, вчора були направлені в Запоріжжя.

Найбільше портове місто на Азовському узбережжі, Маріуполь, більше двох тижнів обложене ворожими військами РФ.

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