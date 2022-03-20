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Евакуація з Маріуполя. Як виїжджають місцеві жителі: фоторепортаж

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Маріуполь, Неділя 20 березня 2022 15:34
Евакуація з Маріуполя. Як виїжджають місцеві жителі: фоторепортаж Маріупольці самостійно залишають обложене місто (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

У Маріуполі розпочав роботу гуманітарний коридор для евакуації автобусами мирного населення. Крім того багато жителів міста не втрачають надії покинути місто самостійно на легкових авто.

РБК-Україна показує як маріупольці залишають рідне місто у фоторепортажі Getty Images

Найбільше портове місто на Азовському узбережжі, Маріуполь, більше двох тижнів обложене ворожими військами РФ.

Тисячі мирних жителів буквально стали заручниками окупантів, які захопили місто.

Евакуація з Маріуполя. Як виїжджають місцеві жителі: фоторепортажТисячі маріупольців змушені залишати свої будинки (фото: Getty Images)

Місто регулярно піддається обстрілу, що унеможливлює безпечну евакуацію цивільних.

За повідомленням заступника керівника офісу Президента Кирила Тимошенко п'ять автобусів з маріупольцями дісталися до Бердянська, вчора були направлені в Запоріжжя.

Частина людей їде на автобусах, інші на легкових авто
(фото: Getty Images)

Тут евакуйовані громадяни можуть відразу продовжити шлях у безпечне місце, або залишитися на нічліг.

Крім організованих автобусів, сотні людей залишають місто на легкових автомобілях, часто з відсутніми вікнами.

Виїжджаючі попередньо позначають авто написами" діти " і білими пов'язками, після чого проходять перевірку на КПП організованих окупантами.

Перевірка документів та огляд чоловіків на КПП організованих окупантами (фото: Getty Images)

За повідомленням Маріупольської міськради за час роботи "зелених коридорів", незважаючи на постійні обстріли, з міста на приватному транспорті в безпечне місце евакуйовано близько 40 тисяч осіб.

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