Евакуація з Маріуполя. Як виїжджають місцеві жителі: фоторепортаж
У Маріуполі розпочав роботу гуманітарний коридор для евакуації автобусами мирного населення. Крім того багато жителів міста не втрачають надії покинути місто самостійно на легкових авто.
РБК-Україна показує як маріупольці залишають рідне місто у фоторепортажі Getty Images
Найбільше портове місто на Азовському узбережжі, Маріуполь, більше двох тижнів обложене ворожими військами РФ.
Тисячі мирних жителів буквально стали заручниками окупантів, які захопили місто.
Тисячі маріупольців змушені залишати свої будинки (фото: Getty Images)
Місто регулярно піддається обстрілу, що унеможливлює безпечну евакуацію цивільних.
За повідомленням заступника керівника офісу Президента Кирила Тимошенко п'ять автобусів з маріупольцями дісталися до Бердянська, вчора були направлені в Запоріжжя.
Тут евакуйовані громадяни можуть відразу продовжити шлях у безпечне місце, або залишитися на нічліг.
Крім організованих автобусів, сотні людей залишають місто на легкових автомобілях, часто з відсутніми вікнами.
Виїжджаючі попередньо позначають авто написами" діти " і білими пов'язками, після чого проходять перевірку на КПП організованих окупантами.
За повідомленням Маріупольської міськради за час роботи "зелених коридорів", незважаючи на постійні обстріли, з міста на приватному транспорті в безпечне місце евакуйовано близько 40 тисяч осіб.
Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 25-й день війни читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.