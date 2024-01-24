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В Харькове десятки частных домов остались без газа из-за обстрелов

Харьков, Среда 24 января 2024 10:20
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В Харькове десятки частных домов остались без газа из-за обстрелов Фото: в Харькове десятки частных домов остались без газа (facebook.com/infovlgas.com.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Харькове десятки частных домов остались без газа. Причиной стали российские обстрелы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Telegram.

Отмечается, что в результате обстрелов оккупантами в Харькове были повреждены три частных дома. Их отключили от газоснабжения. Также в целях безопасности временно перекрыт газ для еще 21 частного дома.

Кроме того, в результате боевых действий повреждены газопроводы высокого и среднего давления в Харьковской области. Поэтому в двух населенных пунктах пропал газ.

Также был поврежден подземный газопровод с последующим горением.

Обстрелы Харькова

Напомним, что вчера утром во время массированной ракетной атаки россияне нанесли два удара по Харькову. Враг использовал зенитные ракеты С-300, Х-22 (Х-32) и "Искандеры". Больше всего была повреждена многоэтажка на Салтовке.

Третий раз оккупанты обстреляли Харьков вчера после 22:00. Под удар попал, в частности, центр города. Россияне ударили по жилой застройке и зданию научного заведения.

Как выглядит центр Харькова после ракетной атаки и что известно о последствиях последних обстрелов - читайте в материале РБК-Украина.

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