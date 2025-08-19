В Харькове завершили аварийно-спасательные работы после атаки РФ (фото)
В Харькове завершили аварийно-спасательные работы в пятиэтажном доме, который попал под российский удар 18 августа. Известно о 7 погибших и 24 пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства внутренних дел Украины.
Как сообщили в ведомстве, в результате террористической атаки РФ погибли 7 человек, среди них 2 детей. Еще 24 жителя ранены, из них 6 детей. Двух человек удалось спасти.
Всего от завалов расчищено более 1500 кв.м внутренних помещений дома, вывезено около 500 м куб. строительного мусора и металлических конструкций.
Фото: в Харькове завершили аварийно-спасательные работы после атаки РФ (t.me/mvs_ukraine)
Обстрел Харькова 18 августа
Напомним, в ночь на 18 августа Харьков подвергся массированной атаке дронами-камикадзе. Первые взрывы прогремели около 04:48, когда один из "Шахедов" попал в многоэтажку в Индустриальном районе, вызвав пожар на нескольких этажах двух подъездов.
Из-за обрушения перекрытий под завалами могли оставаться люди, на месте работали спасатели и службы спасения.
В результате атак погибли семь человек. Также пострадали более 20 человек, среди них шестеро детей в возрасте от одного до 17 лет.