В Харькове завершили аварийно-спасательные работы после атаки РФ (фото)

В Харькове завершили аварийно-спасательные работы в пятиэтажном доме, который попал под российский удар 18 августа. Известно о 7 погибших и 24 пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства внутренних дел Украины.

Как сообщили в ведомстве, в результате террористической атаки РФ погибли 7 человек, среди них 2 детей. Еще 24 жителя ранены, из них 6 детей. Двух человек удалось спасти. Всего от завалов расчищено более 1500 кв.м внутренних помещений дома, вывезено около 500 м куб. строительного мусора и металлических конструкций. Фото: в Харькове завершили аварийно-спасательные работы после атаки РФ (t.me/mvs_ukraine)