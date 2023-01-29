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В день по 300 литров. Под Харьковом разоблачили схему кражи топлива с госпредприятия

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Харьков, Воскресенье 29 января 2023 12:43
В день по 300 литров. Под Харьковом разоблачили схему кражи топлива с госпредприятия Фото: под Харьковом разоблачили схему кражи топлива с госпредприятия (t.me/police_kh_region)
Автор: Наталия Гурковская

В Харьковской области работники полиции разоблачили группу грабителей горюче-смазочных материалов с государственного предприятия. В день они вывозили от 100 до 300 литров и продавали по цене 40 гривен за литр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

"Злоумышленники разработали и наладили систематическую схему по угону горюче-смазочных материалов. Ежедневно работники предприятия похищали от 100 до 300 литров дизельного горючего. Затем указанное топливо они сбывали 4 постоянным клиентам по цене 40 гривен за литр", - говорится в сообщении.

В частности, 29 января работники Лозовского районного отдела полиции совместно с сотрудниками управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области, Лозовской межрайонной прокуратурой и СБУ провели 15 санкционированных обысков. Правоохранители обнаружили и изъяли около 5 тонн дизельного горючего.

"Свою преступную деятельность мужчины начали в сентябре 2022 года. К преступной деятельности причастны 9 сотрудников предприятия. В настоящее время устанавливается сумма причиненного материального ущерба государству", - добавили в полиции.

Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Как сообщалось, полиция разоблачила наркокартель в Житомирской области, в который входили 10 человек всех возрастов. Как отмечается в сообщении МВД Украины, все они жители в разных регионов Украины - Черкасского, Киевского и Житомирского - в возрасте от 22 до 55 лет. По ценам "черного рынка" общая стоимость изъятых наркотиков составляет около 100 тысяч гривен.

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