Дрон РФ попал по предприятию в Полтавской области, еще один - в Харькове
В ночь на 22 ноября зафиксировано два попадания вражеских БпЛА на территории Украины. Сначала дрон РФ попал по терриории предприятия в Полтавской области, еще один - в Харькове, где возник пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения ОВА Потавщины и Харьковщины.
Сначала сообщалось, что вражеский дрон попал в Кременчугском районе Полтавской области. Целью россиян стала территория частного предприятия.
По предварительной информации, в результате удара люди не пострадали. Об этом сообщили в Полтавской областной военной администрации.
Еще один российский беспилотник атаковал Киевский район Харькова. В результате попадания возник пожар. Пока информация о последствиях удара уточняется.
Предыдущие обстрелы Харькова и Полтавщины
В ночь на 20 ноября россияне ударили по медицинскому учреждению в Шевченковском районе Харькова. В результате удара есть пострадавшие.
Накануне россияне атаковали НПЗ в Кременчуге. Завод недавно только возобновил работу после крайнего обстрела, впрочем враг не дает функционировать по сути единственному на сегодняшний день нефтеперерабатывающему предприятию Украины.
В начале ноября РФ ударила по частным предприятиям в Кременчуге, сообщалось о раненых.