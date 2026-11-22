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В ночь на 22 ноября зафиксировано два попадания вражеских БпЛА на территории Украины. Сначала дрон РФ попал по терриории предприятия в Полтавской области, еще один - в Харькове, где возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения ОВА Потавщины и Харьковщины.

Сначала сообщалось, что вражеский дрон попал в Кременчугском районе Полтавской области. Целью россиян стала территория частного предприятия. По предварительной информации, в результате удара люди не пострадали. Об этом сообщили в Полтавской областной военной администрации. Еще один российский беспилотник атаковал Киевский район Харькова. В результате попадания возник пожар. Пока информация о последствиях удара уточняется.