В Харькове прогремела серия взрывов: город атаковали дроны
В воскресенье вечером, 23 ноября, россияне массированно атаковали Харьков дронами. В городе была слышна серия очень громких взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.
"Харьков был атакован вражеским боевым дроном. Возможны повторные удары - будьте осторожны", - написал Терехов в 21:29.
После этого мэр написал о еще одном ударе, а затем добавил, что город под массированной атакой беспилотников. Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупредили, что на Харьков летит несколько групп ударных беспилотников.
По данным местных СМИ, в городе уже было слышно более 10 взрывов. Кроме того, ряд пабликов утверждают, что в некоторых районах пропал свет.
Между тем глава Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил, что предварительно, зафиксирован "прилет" дрона в Салтовском районе.
Где объявили тревогу
По состоянию на 21:41 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.
Обстрелы Харькова
Напомним, что россияне регулярно атакуют Харьков, используя для ударов дроны, ракеты и авиабомбы.
Например, город оказался под массированной атакой дронов в ночь на 19 ноября. В результате обстрела было повреждено 16 жилых домов, супермаркет, школа, административное здание и не только Утром стало известно, что количество пострадавших достигло 46 человек.
Подробнее о последствиях той атаки - читайте в материале РБК-Украина.