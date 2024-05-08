У Харкові вибухи, місто під обстрілом
Вибухи у Харкові пролунали у середу, 8 травня. Росіяни обстрілюють місто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.
За словами місцевих жителів, у Харкові пролунали щонайменше два потужних вибухи.
"Окупанти завдають ударів! Харків та Харківський район: будьте обережні", - написав голова Харківської ОВА.
Варто додати, що повітряну тривогу у Харківській області оголосили об 11:06. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку у Харківській області.
Карта повітряних тривог станом на 11:30
Нічна атака ворога
Цієї ночі російська армія атакувала дронами Харків. За даними ОВА, вночі сили ППО у північній частині міста збили два "Шахеда". Обійшлося без руйнувань та постраждалих.
Росія цієї ночі також атакувала Полтавську, Київську, Кіровоградську, Запорізьку, Львівську, Івано-Франківську та Вінницьку області. Під прицілом ворога були енергетичні об'єкти.
Також окупанти вдарили по трьох українських теплоелектростанціях.
Що відомо про наслідки чергової атаки Росії - у матеріалі РБК-Україна.
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