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У Харкові вибухи, місто під обстрілом

Харків, Середа 08 травня 2024 11:34
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У Харкові вибухи, місто під обстрілом Фото: Харків 8 травня обстрілюють росіяни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вибухи у Харкові пролунали у середу, 8 травня. Росіяни обстрілюють місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.

За словами місцевих жителів, у Харкові пролунали щонайменше два потужних вибухи.

"Окупанти завдають ударів! Харків та Харківський район: будьте обережні", - написав голова Харківської ОВА.

Варто додати, що повітряну тривогу у Харківській області оголосили об 11:06. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку у Харківській області.

Карта повітряних тривог станом на 11:30

У Харкові вибухи, місто під обстрілом

Нічна атака ворога

Цієї ночі російська армія атакувала дронами Харків. За даними ОВА, вночі сили ППО у північній частині міста збили два "Шахеда". Обійшлося без руйнувань та постраждалих.

Росія цієї ночі також атакувала Полтавську, Київську, Кіровоградську, Запорізьку, Львівську, Івано-Франківську та Вінницьку області. Під прицілом ворога були енергетичні об'єкти.

Також окупанти вдарили по трьох українських теплоелектростанціях.

Що відомо про наслідки чергової атаки Росії - у матеріалі РБК-Україна.

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