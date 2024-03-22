В Запорожье раздались взрывы: враг нанес 8 ракетных ударов
В Запорожье прогремели взрывы в ночь на 22 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
В 01.23 на территории Запорожской области началась воздушная тревога.
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров призвал всех срочно последовать в укрытие.
В 01:25 была объявлена угроза ударных беспилотников по области.
Около 04:10 были зафиксированы первые взрывы в Запорожской области.
В 05:21 Федоров сообщил, что враг нанес 8 ракетных ударов городу. Поражены объекты инфраструктуры, пострадали гражданские дома. Информация о пострадавших уточняется.
В 06:02 корреспонденты Общественного сообщили о повторных звуках взрывов.
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