В Запорожье раздались взрывы: враг нанес 8 ракетных ударов

Фото: в Запорожье раздались взрывы во время тревоги (Getty Images)

В Запорожье прогремели взрывы в ночь на 22 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

В 01.23 на территории Запорожской области началась воздушная тревога. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров призвал всех срочно последовать в укрытие. В 01:25 была объявлена угроза ударных беспилотников по области. Около 04:10 были зафиксированы первые взрывы в Запорожской области. В 05:21 Федоров сообщил, что враг нанес 8 ракетных ударов городу. Поражены объекты инфраструктуры, пострадали гражданские дома. Информация о пострадавших уточняется. В 06:02 корреспонденты Общественного сообщили о повторных звуках взрывов.