В Киеве ликвидировали пожар вблизи озера на Осокорках

В Киеве в Дарницком районе вблизи озера Тяглое огнеборцы ликвидировали пожар поздно вечером во вторник, 5 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА .

Отмечается, что 5 марта с 16.46 в Службу спасения стали поступать заявки о пожаре у озера Тяглое. Спасатели на месте установили, что произошло возгорание сухой травы и камыша на открытой территории.

Тушение пожара значительно усложнило отсутствие путей подъезда для пожарной техники. Территория была подтоплена.

На месте происшествия были задействованы 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 18 человек личного состава. Также привлечен снегоболотоход "Богун". Кроме того, теперь на месте огненного ЧП будут дежурить пожарные подразделения и расчет БПЛА для мониторинга территории.

Там еще продолжают дежурить 2 единицы спецтехники ГСЧС, снегоболотоход "Богун" и специалисты подразделения БПЛА, говорится в сообщении.