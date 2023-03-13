Когда в Харькове возобновят работу трамваев и троллейбусов: прогноз мэра

В Харькове со среды, 15 марта, могут возобновить работу электротранспорта. Трамваи и троллейбусы в городе не работают с 9 марта после ракетной атаки РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в комментарии "Суспільному".

"Буду осторожным в прогнозах, по нашим приблизительным данным, будем ожидать, что в среду утром будет электротранспорт на маршрутах города. Это очень осторожный прогноз. Мы не можем знать, что в голове у РФ могут быть еще обстрелы", - сказал городской глава.

По его словам, в Харькове трамваи и троллейбусы заменяют 100 автобусов.

Терехов добавил, что в Харькове продолжаются ремонтные работы, однако есть серьезные повреждения трансформаторных подстанций.

"Сегодня мы вынуждены были остановить одну линию метро, но сейчас метро работает в штатном режиме. Мы работаем с облэнерго над этим вопросом", - отметил Терехов.

Напомним, во время последней массированной атаки 9 марта оккупанты нанесли по Харькову 11 ракетных ударов, в результате чего были повреждены энергетические объекты.

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