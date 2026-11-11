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Россияне дроном ударили по Салтовскому району Харькова, есть погибшие

16:10 11.11.2026 Ср
1 мин
aimg Сергей Козачук
Россияне дроном ударили по Салтовскому району Харькова, есть погибшие Фото: РФ ударила по Харькову (Getty Images)
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Российский оккупационный удар пришелся по Салтовскому району Харькова. В результате вражеских обстрелов есть погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

В результате вражеских обстрелов Салтовского района зафиксирована гибель двух человек.

На месте попадания возник пожар - горит автомобиль.

Кроме двух погибших, известно еще о одном пострадавшем.

Профильные службы выясняют все детали и последствия вражеской атаки.

Напомним, что 9 ноября российские оккупанты атаковали поселок Шевченково на Харьковщине реактивными беспилотниками "Бандероль".

В результате попадания в центр населенного пункта повреждены отделения "Новой почты" и магазин, а также близлежащие жилые дома, ранены среди мирных жителей.

Кроме того, ночью 8 ноября вражеский дрон попал в объект критической инфраструктуры региона.

Из-за повреждения энергосетей без света в Харьковской области остались около 250 тысяч абонентов, а также были обесточены важные объекты области.

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