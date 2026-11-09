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РФ ударила "Бандеролями" по Харьковщине: повреждены "Новая почта" и магазин, есть раненые

16:43 09.11.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
РФ ударила "Бандеролями" по Харьковщине: повреждены "Новая почта" и магазин, есть раненые Фото: РФ ударила 9 ноября по поселку Шевченково (facebook.com/sergij.starikov.2025)
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Российские оккупанты в понедельник, 9 ноября, ударили реактивными дронами "Бандероль" по поселку Шевченково Харьковской области. В результате обстрела есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Шевченковской СВА Сергея Старикова.

"Наша громада снова подверглась вражеской атаке. Российские оккупанты продолжают терроризировать мирное население, нанося удары по Шевченковской земле, разрушая дома и инфраструктуру, пытаясь посеять страх и панику среди людей", - отметил он.

Стариков рассказал, что россияне в промежутке времени между 13.00 и 14.00 ударили несколькими реактивными дронами "Бандероль" по магазину в центре поселка и отделению "Новой почты". Были повреждены близлежащие жилые дома, есть раненые.

"Призываю всех жителей, быть максимально внимательными и не пренебрегать правилами безопасности. Ни одно дело, ни одна поездка или бытовой вопрос не стоят человеческой жизни", - говорится в заявлении начальника СВА.

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Он также призвал местных жителей беречь себя и родных, а также эвакуироваться в более безопасные места.

Напомним, утром 9 ноября российские войска нанесли удар по Одессе - целью атаки стал объект инфраструктуры. В результате обстрела погибли три человека, еще один человек получил ранения.

Кроме того, в Кременчуге на Полтавщине в результате российской атаки 8 ноября был полностью разрушен специализированный детский центр "Колибри". В течение девяти лет заведение оказывало помощь детям с инвалидностью и особыми образовательными потребностями.

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