РФ ударила "Бандеролями" по Харьковщине: повреждены "Новая почта" и магазин, есть раненые

Российские оккупанты в понедельник, 9 ноября, ударили реактивными дронами "Бандероль" по поселку Шевченково Харьковской области. В результате обстрела есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Шевченковской СВА Сергея Старикова.

"Наша громада снова подверглась вражеской атаке. Российские оккупанты продолжают терроризировать мирное население, нанося удары по Шевченковской земле, разрушая дома и инфраструктуру, пытаясь посеять страх и панику среди людей", - отметил он.

Стариков рассказал, что россияне в промежутке времени между 13.00 и 14.00 ударили несколькими реактивными дронами "Бандероль" по магазину в центре поселка и отделению "Новой почты". Были повреждены близлежащие жилые дома, есть раненые.

"Призываю всех жителей, быть максимально внимательными и не пренебрегать правилами безопасности. Ни одно дело, ни одна поездка или бытовой вопрос не стоят человеческой жизни", - говорится в заявлении начальника СВА.

Он также призвал местных жителей беречь себя и родных, а также эвакуироваться в более безопасные места.