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В Харькове раздался взрыв. Россияне наносят удары по городу

Харьков , Понедельник 01 июля 2024 16:19
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В Харькове раздался взрыв. Россияне наносят удары по городу Фото: в Харькове раздался взрыв (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Харькове днем 1 июля раздался взрыв. Российские оккупанты наносят удары по городу и району. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Игоря Терехова и главы Харьковской ОВД Олега Синегубова.

"В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны!", - написал Терехов.

Как сообщил Синегубов, оккупанты наносят удары по Харькову и району.

"Харьков и район - будьте в укрытиях!", - подчеркнул он.

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