В Харькове раздался взрыв. Россияне наносят удары по городу

В Харькове днем 1 июля раздался взрыв. Российские оккупанты наносят удары по городу и району. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Игоря Терехова и главы Харьковской ОВД Олега Синегубова.

"В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны!", - написал Терехов. Как сообщил Синегубов, оккупанты наносят удары по Харькову и району. "Харьков и район - будьте в укрытиях!", - подчеркнул он.