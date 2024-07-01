В Харькове раздался взрыв. Россияне наносят удары по городу
Фото: в Харькове раздался взрыв (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Харькове днем 1 июля раздался взрыв. Российские оккупанты наносят удары по городу и району. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Игоря Терехова и главы Харьковской ОВД Олега Синегубова.
"В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны!", - написал Терехов.
Как сообщил Синегубов, оккупанты наносят удары по Харькову и району.
"Харьков и район - будьте в укрытиях!", - подчеркнул он.
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