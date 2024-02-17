ua en ru
Сб, 17 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Харькове прогремел взрыв

Харьков, Суббота 17 февраля 2024 15:00
UA EN RU
В Харькове прогремел взрыв Фото: в Харькове раздался взрыв (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Взрыв прогремел в Харькове сегодня, 17 февраля. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"Жители Харькова и области: находитесь в укрытиях", - написал Синегубов.

В Харьковской области воздушную тревогу объявили в 14:46. Также сирены завыли в Полтавской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистики для восточных областей Украины.

Карта воздушных тревог по состоянию на 14:55

В Харькове прогремел взрыв

Обстрел Запорожья

Сегодня, 17 февраля, под Запорожьем раздались взрывы. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что есть попадание по объекту инфраструктуры на окраине Запорожья.

Позже стало известно, что в Запорожье 4 тысячи абонентов остались без теплоснабжения после атаки россиян.

Добавим, что до этого в Киеве, северных, восточных и центральных областях была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали об угрозе ударов баллистическим вооружением.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Взрыв Война в Украине Война России против Украины Воздушная тревога
NEWS
Что значит выход ВСУ из Авдеевки и как это повлияет на ситуацию на фронте: мнения экспертов
Что значит выход ВСУ из Авдеевки и как это повлияет на ситуацию на фронте: мнения экспертов
DAILY
Сын героя Небесной Сотни Юрий Аксенин: Через 10 лет почти никто из виновных в расстрелах не понес наказания
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Сын героя Небесной Сотни Юрий Аксенин: Через 10 лет почти никто из виновных в расстрелах не понес наказания