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Под Запорожьем прогремел взрыв, есть попадание по объекту инфраструктуры

Запорожье, Суббота 17 февраля 2024 12:21
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Под Запорожьем прогремел взрыв, есть попадание по объекту инфраструктуры Фото6 под Запорожьем прогремел взрыв (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Взрыв в Запорожском районе прогремел сегодня, 17 февраля. Это произошло во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.

По его словам, взрыв прогремел вблизи села Натальевка. Федоров призвал жителей региона находиться в укрытиях.

Добавим, что в Киеве и в северных, восточных и центральных областях была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали об угрозе ударов баллистическим вооружением.

Обновлено в 12:35

Федоров сообщил, что, по предварительным данным, есть попадание по объекту инфраструктуры на окраине Запорожья.

Информация о пострадавших уточняется.

Карта воздушных тревог по состоянию на 12:15

Под Запорожьем прогремел взрыв, есть попадание по объекту инфраструктуры

Какая ситуация на Запорожском направлении

Напомним, летом 2023 года украинские войска провели контрнаступление в Запорожской области. Было освобождено более десятка населенных пунктов, но цели не удалось достичь и прорвать российскую оборону.

Спикер Таврического направления сообщал, что на этом участке фронта относительное затишье. Также он опроверг информацию о якобы планах россиян наступать на Запорожском направлении и угрозе для Запорожья.

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Запорожье Запорожская область Взрыв Воздушная тревога
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