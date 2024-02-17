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В Запорожье 4 тысячи абонентов без тепла после вражеской атаки

Запорожье, Суббота 17 февраля 2024 14:30
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В Запорожье 4 тысячи абонентов без тепла после вражеской атаки Фото: в Запорожье 4 тысячи абонентов без тепла (Виталий Носач,я РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Запорожье 4 тысячи абонентов остались без теплоснабжения. Это произошло после вражеской атаки 17 сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева в Telegram.

Он отметил, что из-за удара по объекту инфраструктуры произошел перебой в работе теплосети. Без отопления осталось 39 многоэтажек, а это около 4 тысяч абонентов.

Специалисты концерна "Городские тепловые сети" уже работают над возобновлением теплоснабжения.

Взрывы вблизи Запорожья

Сегодня, 17 февраля, под Запорожьем раздались взрывы. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров отметил, что это произошло вблизи села Натальевка.

Позже он сообщил, что, по предварительным данным, есть попадание по объекту инфраструктуры на окраине Запорожья.

Добавим, что до этого в Киеве и северных, восточных и центральных областях была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали об угрозе ударов баллистическим вооружением.

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