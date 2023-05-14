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В Харькове раздался взрыв

Фото: войска РФ наносят удары по Харькову (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Российские войска сегодня ночью, 14 мая, нанесли удары по Харькову, сообщается о звуках взрывов в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!", - отметил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Ранее стало известно, что в Киеве и области заявили о работе сил ПВО, также в Киевской ОВА предупредили о ракетной угрозе.

Также, российские войска нанесли ракетный удар по Тернополю.

Напомним, что сегодня вечером, 13 мая, по Украине распространяется воздушная тревога, в ряде регионов слышны взрывы.

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