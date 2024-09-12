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В Харькове раздались взрывы: россияне наносят удары по городу

Фото: в Харькове раздаются взрывы (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Харькове сегодня, 12 августа, раздались звуки взрывов. Российские оккупанты наносят удары по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова и мэра города Игоря Терехова.

"Оккупанты наносят удары. Харьков и район: будьте в укрытиях!", - сообщил Синегубов.

В то же время Терехов сообщил, что по одному из густонаселенных районов города зафиксировано сразу два "прилета".

"На места ударов следуют все соответствующие службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - добавил он.

Обновлено в 17:13.

Терехов сообщил, что вражеские удары пришлись по частному сектору.

"Повреждены жилые дома, но, к счастью, информация о жертвах и пострадавших не поступала", - отметил мэр.

Напомним, что ранее сегодня российские оккупанты обстреляли Борову Харьковской области. В результате вражеской атаки начались пожары.

Кроме того, военные РФ нанесли удар по автомобилям гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста. Трое украинцев, которые были штатными работниками МККК, погибли.

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ХарьковВойна России против Украины