В Харькове раздались взрывы: россияне наносят удары по городу

В Харькове сегодня, 12 августа, раздались звуки взрывов. Российские оккупанты наносят удары по городу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова и мэра города Игоря Терехова.
"Оккупанты наносят удары. Харьков и район: будьте в укрытиях!", - сообщил Синегубов.
В то же время Терехов сообщил, что по одному из густонаселенных районов города зафиксировано сразу два "прилета".
"На места ударов следуют все соответствующие службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - добавил он.
Обновлено в 17:13.
Терехов сообщил, что вражеские удары пришлись по частному сектору.
"Повреждены жилые дома, но, к счастью, информация о жертвах и пострадавших не поступала", - отметил мэр.
Напомним, что ранее сегодня российские оккупанты обстреляли Борову Харьковской области. В результате вражеской атаки начались пожары.
Кроме того, военные РФ нанесли удар по автомобилям гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста. Трое украинцев, которые были штатными работниками МККК, погибли.
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