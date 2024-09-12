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В Харкові пролунали вибухи: росіяни завдають ударів по місту

Фото: в Харкові лунають вибухи (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Харкові сьогодні, 12 серпня, пролунали звуки вибухів. Російські окупанти завдають удари по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова та мера міста Ігоря Терехова.

"Окупанти завдають ударів. Харків та район: будьте в укриттях!", - повідомив Синєгубов.

Водночас Терехов повідомив, що по одному з густонаселених районів міста зафіксовано відразу два "прильоти".

"На місця ударів прямують усі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - додав він.

Оновлено о 17:13.

Терехов повідомив, що ворожі удари прийшлися по приватному сектору.

"Пошкоджені житлові будинки, але, на щастя, інформація про жертв та постраждалих не надходила", - зауважив мер.

Оновлено о 17:41.

Мер Харкова повідомив, що на місці одного з прильотів з під завалів будинку деблоковано двох жінок та дитину. Водночас Синєгубов зауважив, що їх життю та здоровʼю загрози немає.

Нагадаємо, що раніше сьогодні російські окупанти обстріляли Борову Харківської області. В результаті ворожої атаки почались пожежі.

Крім того, військові РФ завдали удару по автомобілях гуманітарної місії Міжнародного комітету Червоного Хреста. Троє українців, які були штатними працівниками МКЧХ, загинули.

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ХарківВійна Росії проти України