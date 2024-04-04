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В Харькове прозвучали взрывы: россияне бьют по городу

Иллюстративное фото: жители Харькова услішали взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Жители Харькова сегодня, 4 апреля, вечером услышали взрывы. Россияне обстреливают город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram и мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.

По словам мэра, в Харькове прозвучали несколько взрывов. Он призвал местных жителей находиться в безопасных местах. 

Тем временем Синегубов отметил, что оккупанты наносят удары. 

 

Обстрелы Харькова

Напомним, российские оккупанты последнее время регулярно обстреливают Харьков. Целями постоянно становятся объекты гражданской инфраструктуры, из-за чего гибнут и получают ранения мирные жители.

В частности, сегодня, 4 апреля, ночью оккупанты ударили "Шахедами" по многоэтажкам и частным домам в Харькове. В результате атаки погибли четыре человека, 12 человек получили ранения. Среди жертв - трое спасателей.

Как отмечал недавно в интервью РБК-Украина глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, россияне усилили обстрелы не только Харькова, но и области. Также, по его словам, для атак на областной центр враг впервые начал использовать управляемые авиабомбы.

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