Россияне усилили обстрелы Харьковской области: Синегубов раскрыл детали

"У нас усилились обстрелы по населенным пунктам области. Это и север, северо-восточное направление, это Харьковский район, это Богодуховский район, это Чугуевский район, Волчанское направление, и, конечно, Купянское, где проходит фактически линия фронта", - рассказал чиновник.

Он уточнил, что вчера, 2 апреля, город Купянск находился под массированным ударом врага. В селе Новоосиново погиб мужчина и его 11-летний сын.

"Кстати, из этого населенного пункта была проведена принудительная эвакуация семей с детьми. Однако указанная семья, к сожалению для нас и для себя, вернулась в этот населенный пункт и вот имеем такие трагические последствия", - отметил Синегубов.

По его словам, россияне фактически уничтожают критическую инфраструктуру, транспортную инфраструктуру, мосты. Для этого враг использует артиллерию, управляемые авиабомбы и не только.

"И по городу Харькову начал применять управляемый боеприпас, это такая разновидность КАБа, меньшей мощности, однако имеет большую дистанцию, на которую может быть направлен. Да действительно, наносил удары по Харькову, по жилищной инфраструктуре, то есть это исключительно гражданские наши дома", - добавил чиновник.

Он уточнил, что удары наносятся только по гражданским объектам.